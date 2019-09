Conferenza 'La nuova intelligenza del XXI° secolo' alla Stazione Leopolda

'LA NUOVA INTELLIGENZA DEL SECOLO XXI' è una conferenza di psicologia che offre a tutti la possibilità di rivolgere lo sguardo verso il proprio mondo interiore per trovare strategie e soluzioni a tanti comportamenti pregiudizievoli ed acquisire così un maggiore benessere psico-fisico. Per questo, verrà presentata l’Analisi differenziale della Intelligenza Cognitiva o Intellettiva con la Intelligenza Emozionale, quest’ultima affermatasi mondialmente come l’Intelligenza del nostro secolo postmoderno. Seguirà una illustrazione delle sue componenti quali l'Empatia, l’Assertività, l‘Autostima, l’Allegria, la Motivazione, i Nodi Emozionali, le Crisi e le Soluzioni.

L'iniziativa si svolgerà presso la Sala Congressi della Stazione Leopolda Pisa, in Piazza Guerrazzi, ed è promossa dal Centro Studi dell'Autoconoscenza, un'organizzazione culturale internazionale, senza fini di lucro, il cui obiettivo è lo studio dell'essere umano in tutte le sue manifestazioni: psicologiche, sociologiche, scientifiche, artistiche, filosofiche, storiche, antropologiche.