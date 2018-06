Conferenza di Marco Piccolino alla Stazione Leopolda

Conferenza di Marco Piccolino, autore del libro 'Il pallone frenetao del Matanna' alla Stazione Leopolda il 14 giugno 2018 alle ore 21.15.

La storia inizia con il matrimonio avvenuto attorno al 1870 tra Alemanno Barsi (fabbro di una famiglia che dal 1540 si tramandava il mestiere di padre in figlio, a Palagnana, al confine tra i comuni di Stazzema, Pescaglia e Vergemoli, sul versante nord del Monte Matanna) e Clorinda Bianchini, ragazza forse bruttina, ma che possedeva un barile di marenghi d'oro, frutto dei risparmi del padre emigrato per lungo tempo nelle Americhe.

Dopo aver continuato per alcuni anni il mestiere di famiglia, verso la metà degli anni ‘80 dell’Ottocento, Alemanno decide di costruire un albergo di montagna a circa 700 metri di altezza non lontano dalla ferriera di famiglia.

L'albergo ha successo anche perché in quel periodo c'è un grande interesse per l'alpinismo e il Cai sta allestendo sentieri e ferrate per scalare i picchi più importanti della zona.

Dopo una decina di anni, Alemanno costruisce un secondo albergo detto 'Alto Matanna' situato a circa 1100 metri di altezza, in località Pia d’Orsina, in prossimità della cima del Matanna'.

Domenica 17 giugno sarà organizzata un'scursione nei luoghi raccontati dalla storia.