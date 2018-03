Venerdì 9 marzo alle ore 18, presso la parrocchia del Sacro Cuore di Pontedera la conferenza: 'Le nuove tecnologie da usare nella catechesi' con il prof. Luca Paolini.

L'incontro si incentrerà su come approcciarsi al mondo delle nuove tecnologie anche per la catechesi. Per Info: ilcarrubonlus@gmail.com.