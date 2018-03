'In viaggio dentro la natura trasportati dal nordic walking': conferenza

L’associazione Ampliamente in collaborazione con il Cral Ugo del Rosso e A.I.C.S. (Associazione Italiana Cultura Sport) Comitato Provinciale di Pisa invitano a partecipare alla Conferenza 'In viaggio dentro la natura trasportati dal nordic walking', sarà presente come ospite speciale Gianfranco Bracci che presenterà il sua ultimo libro intitolato 'Fuori dalle piste battute dal Tibet al Sahara'.

I relatori presenteranno le attività delle rispettive associazioni in particolare si parlerà di promozione delle attività sportive all’aria aperta, del nordic walking, la metafora principale sarà il viaggio, con proposte e iniziative finalizzate al benessere psicofisico e alla ri-scoperta del territorio della Valdera.

I Relatori:

Dott. Massimo Guglielmini, presidente dell’associazione Cral Ugo Del Rosso di Pontedera, l’associazione di dipendenti ed ex-dipendenti ASL che ha l’obbiettivo di aggregare gli associati e offrire loro svariate attività dallo Sport al tempo libero, passando per i Viaggi, il teatro la lettura svago ed intrattenimento.

Lorenzo Maio, referente e membro di AICS per la provincia di Pisa in qualità di Tecnico Sportivo Nazionale nella disciplina sportiva Nordic Walking, socio fondatore dell’Asd-Aps Ampliamente la prima associazione nata sul territorio pisano per divulgare la pratica della camminata Nordica e discipline connesse in ambito outdoor.

Ospite Gianfranco Bracci, guida ambientale escursionistica organizza viaggi e spedizioni in Toscana in Italia e nel mondo. Giornalista scrittore e fotografo scrive per riviste specializzate in ambito outdoor. Firma della nota rivista 'Airone' è autore di numerosi libri in modo particolare legati al camminare.

La cittadinanza è invitata a partecipare. L’ingresso è libero e gratuito. La prenotazione è gradita e non obbligatoria. Per info: info@apassonordico.it; 3391999121; www.apassonordico.it.

