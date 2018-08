Al Congresso europeo di Go la conferenza internazionale sui giochi della mente

Dal 27 Luglio fino al 12 agosto è in corso presso il Palazzo dei Congressi di Pisa il 62° Congresso Europeo di Go, la più grande manifestazione continentale del gioco da tavolo che è considerato il più antico del mondo. La manifestazione ha il patrocinio del Comune di Pisa.

Nel corso del Congresso si svolgerà anche, il 7 e 8 agosto, un convegno scientifico: la terza conferenza internazionale sui giochi della mente che riunirà alcuni dei principali esperti sulla ricerca applicata ai giochi nell’ambito della matematica, dell’informatica e delle scienze sociali.

L’intervento introduttivo è di Giancarlo Pascutto, programmatore belga autore di Leela Zero, programma libero basato sulle tecniche di funzionamento introdotte da AlphaZero.

Alla conferenza, organizzata dai Professori Ingo Althöfer (Università di Jena) e. Marc Oliver Rieger (Università di Trier), parteciperanno esperti del tema provenienti dagli Stati Uniti, dall’Europa e dall’Asia trattando tematiche come l’applicazione dell’intelligenza artificiale ai giochi della mente, la tecnologia in appoggio ai giochi, la relazione tra didattica, giochi e innovazione tecnologica.

Il Go è un gioco da tavolo di origine cinese diffuso in estremo oriente e giocato da alcune centinaia di milioni di giocatori nel mondo, prevalentemente in Cina, Corea e Giappone; si è diffuso in Europa e nel mondo a partire dal XX secolo; la sua caratteristica di gioco di costruzione con facilissime regole di base ne ha favorito l’uso in contesti didattici e terapeutici mentre viene apprezzata la sua capacità di aumentare l’attenzione e la concentrazione.

Il suo fascino ha ispirato artisti e scrittori fin da tempi antichi e la letteratura associata ad esso è vasta e variegata. Il gioco è stato considerato strumento di meditazione dai monaci buddhisti e complementare alle arti marziali.