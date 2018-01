Conoscere Wikipedia e scrivere al meglio la propria tesi a Palazzo Ricci

Lo scopo del corso sarà aiutare gli studenti ad usare meglio Wikipedia e gli altri progetti Wikimedia, in particolare per scrivere le proprie tesi e poterle pubblicizzare.

Il corso è rivolto agli studenti ma più in generale a chiunque voglia comprendere al meglio il funzionamento di Wikipedia.

Il corso è gratuito per i soci Aegee-Pisa, sarà possibile associarsi in anticipo presso i nostri eventi o il giorno stesso della prima lezione del corso.



Il corso inizierà da martedì 16 gennaio e sarà tenuto tutti i martedì seguenti per un totale di 10 incontri di un'ora ciascuno. L'orario sarà dlle ore 18 alle ore 19 e si terrà presso il Palazzo Ricci (aula R10) in via Santa Maria.

Il corso è organizzato da Aegee-Pisa in collaborazione con Wikimedia Italia.

Argomenti

- Introduzione al mondo Wikimedia

- Scrivere su Wikipedia (punto di vista neutrale, ricerca delle fonti)

- Scrivere la propria tesi usando Wikipedia

- Come salvare la propria tesi su Wikisource