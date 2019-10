Conto alla rovescia per il Terre di Pisa Food & Wine Festival

Manca poco al Terre di Pisa Food & Wine Festival: l’evento riservato ai prodotti e alle tradizioni agroalimentari delle #TerrediPisa. Un connubio tra cibo, cultura e tradizione di un territorio che fa del gusto e della qualità uno dei suoi tratti distintivi. Una manifestazione, giunta all’ottava edizione, che dal 18 al 20 ottobre sarà di scena alla Stazione Leopolda di Pisa.

Il festival, ad ingresso libero, mantiene la formula che tanto ha avuto successo in passato: area mercato/degustazione, show cooking a pranzo e a cena, laboratori di degustazione guidata del vino, spazio bambini. Prezzi contenuti per chi volesse approfittare della presenza di così tanti produttori provenienti da tutti gli angoli della provincia: con 5 euro si potrà infatti avere un calice serigrafato e 3 tagliandi utili per le degustazioni presso gli espositori mentre con 10 euro sarà possibile avere, oltre al calice, ben 8 tagliandi.

Eventi nell’evento: gli show Cooking per pranzo e cena animati da Rubina Rovini

Durante la kermesse saranno diverse le occasioni per regalarsi un’esperienza non solo di gusto ma anche culturale, partecipando ad esempio all’apericena del venerdì (con i cocktail della Federazione Italiana Barman) e a uno dei sette show cooking in programma (la cena del venerdì e i pranzi e le cene del sabato e della domenica), organizzati anche quest’anno in collaborazione con ConfRistoranti, Fipe, Fiepet e Pisa Quality Restaurant.

I prezzi dell’apericena, dei pranzi e delle cene variano tra i 10 e i 15 euro e sarà possibile prenotarsi on line, a partire dalle 13 del 4 ottobre, sul sito della manifestazione. Tutte le proposte gourmet si presentano, ovviamente, in abbinamento a vini pisani presentati da sommelier professionisti.

La festa delle Terre di Pisa

I numeri sono importanti: 75 produttori e 11 ristoranti del territorio pisano e poi esperti di vino e di olio, nutrizionisti dell’Università di Pisa e tanti appassionati che animeranno i numerosi eventi in programma. Un viaggio “gastronomico” nelle “Terre di Pisa” alla ricerca dell’autentico lifestyle toscano, che porterà i visitatori (ottomila quelli dell’edizione 2018) ad apprezzare la varietà dei prodotti agroalimentari e dei piatti tradizionali, risultato di una storia che parte dai tempi in cui Pisa ed il suo territorio, con il porto, il fiume, la Francigena e le altre vie di comunicazione, era luogo di scambi commerciali e culturali.

Olio e vino alfieri della manifestazione

Il vino sarà protagonista dei laboratori di degustazione guidata. Spazio dunque ad approfondimenti sulla DOC “Terre di Pisa”, sui rosati, i monovitigni internazionali e sulla vinificazione in anfora. Anche in questo caso è necessario prenotarsi sul sito della manifestazione mentre il costo è di 10 euro. Da non perdere anche l’Oil bar: uno spazio dove assaggiare gratuitamente non solo l’olio toscano ma anche quello di altre regioni e nazioni.

Non solo Food ma anche salute e benessere

Il festival non è solo un appuntamento per il palato, ma anche un momento per approfondire le qualità nutraceutiche dei prodotti proposti e come questi possano essere utilizzati quotidianamente in una dieta equilibrata ma ricca e saporita, secondo i principi della “dieta mediterranea”. Durante la manifestazione sarà allestito un Punto informativo nutrizionale, dedicato alla qualità e alla sicurezza degli alimenti.

Una festa anche per i bambini

Una sezione della kermesse sarà dedicata ai più piccoli e ai loro genitori con il Festival dei bambini: uno spazio ludico-educativo, ad ingresso gratuito dalle 15.30 alle 19.30 del sabato e della domenica, finalizzato all’educazione alimentare con disegni, giochi, preparazione della merenda ed un laboratorio di “cucina circense”.

Il contest: quest’anno in scena il Pecorino

Conclude la tre giorni la tradizionale “sfida” tra i produttori: un modo per valorizzare le imprese e promuoverne la conoscenza dei prodotti. A partecipare i formaggi pecorini prodotti dalle imprese partecipanti alla manifestazione. Il vincitore sarà decretato da una giuria tecnica di 6 esperti delle associazioni di categoria, di ONAF (Organizzazione Nazionale Assaggiatori Formaggi) e della Condotta Pisa e Monte pisano di Slow Food alle quali sarà affiancata una giuria popolare composta da 50 persone della quale si può far parte iscrivendosi on line in modo gratuito. In palio un tagliere di legno serigrafato con il logo della manifestazione.



Appuntamento quindi per venerdì 18 dalle 17 alle 23, e Sabato 19 e Domenica 20 ottobre dalle 12 alle 23.