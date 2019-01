'Controluce': concerto al Lumiere di Pisa

L'11 gennaio al cinema Lumiere, Wom fest presenta lo spettacolo di Andrea Poggio 'Controluce dalle ore 21.30

'Controluce' è una raccolta di nove canzoni che spaziano dal pop elettronico ('Miraggi Metropolitani') alla tradizione italiana ('Vento d’Africa'), dall’art rock ('Addormentarsi'), all’avanguardia ed alla musica sperimentale ('I Turisti'), come se si tracciasse una linea ideale tra i Talking Heads e Paolo Conte, passando per i Matia Bazar di 'Tango' e la Kate Bush di inizio anni ottanta.

Scritto nell’arco di tre anni, 'Controluce' viene registrato nella seconda metà del 2016 tra Milano e New York da Eli Crews, produttore statunitense che - oltre ad aver lavorato con Yoko Ono, Why? e Deerhoof - è il principale artefice del suono di 'Whokill' e 'Nikki Nack' di tUnE-yArDs.

Alle registrazioni hanno partecipato Enrico Gabrielli (Calibro 35 e PJ Harvey), il percussionista Sebastiano De Gennaro (Baustelle e Daniele Silvestri), Yoko Morimyo (violinista nell’ensemble di musica contemporanea Trio Edison) ed Adele Nigro (Any Other). 'Controluce' viene masterizzato nel gennaio del 2017 da Greg Calbi, vero e proprio nume tutelare del mastering engineering (noto per aver lavorato, tra gli altri, con John Lennon, Bob Dylan e David Bowie).

L’Associazione culturale Wom, a pochi mesi di distanza da Wom fest, festival musicale svoltosi a fine maggio nel centro storico di Lucca che quest’anno ha proposto artisti del calibro di Donatella Rettore, Colapesce, Selton, Francesco De Leo e molti altri, registrando un’affluenza di più di mille persone tra ragazzi lucchesi e non, mira ad allargare il suo raggio di azione proponendo una stagione invernale di concerti di musica dal vivo.

La nuova sfida di Wom consiste nell’esportare la propria direzione artistica all’interno di un rinomato live club del centro storico di Pisa, il Cinema Lumiere (capienza max 400 persone).