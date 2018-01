Convegno sulla mobilità ecologica a Pisa

Il 23 gennaio alle ore 16, presso la Sala Regia di Palazzo Gambacorti il convegno 'Politiche dei trasporti per una mobilità ecologica a Pisa nell'area vasta. Dal tram - treno alla mobilità dolce'.

L'incontro ha l’obiettivo di introdurre nel dibattito politico il tema della pianificazione di area vasta del sistema dei trasporti, in cui le scelte derivino dal confronto tecnico - economico tra varie soluzioni e, in particolare, dell’integrazione ferro tranviaria, possibile con la moderna tecnologia del tram - treno, mezzo di trasporto in grado di percorrere indifferentemente tracciati urbani e ferroviari.

Interverranno: Pierluigi D’Amico, Giovanni Mantovani, Andrea Spinosa e Terenzio Longobardi.

Al convegno sono stati invitati i candidati sindaco che ad oggi sono noti e tutte le forze politiche, oltre ai parlamentari della circoscrizione, Pisamo, associazioni e sindacati.

Il convegno potrebbe quindi essere la prima occasione per un confronto tra candidati sindaco e forze politiche su uno dei temi centrali nel governo della città.