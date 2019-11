Il convegno “Naturalisti in villa”, suddiviso in due sessioni: “Gli ornitologi nelle colline pisane fra Otto e Novecento” e “Alcuni studi sull’avifauna e i mammiferi delle Colline pisane”, si pone l'obiettivo di illustrare, attraverso il coinvolgimento di esperti e accademici, l’importanza identitaria del rapporto uomo-fauna selvatica nella costruzione del paesaggio delle colline pisane.

Si tratta di un tema di ricerca poco approfondito che ha rivelato, tuttavia, interessanti sorprese che consentono di qualificare il rapporto uomo-fauna selvatica come una delle matrici identitarie del paesaggio delle colline pisane.

La prima parte del convegno è dedicata alla storia dell’ornitologia. Fra Otto e Novecento un numero sorprendente di ornitologi, anche di rilevo nazionale, sicuramente favoriti dalla tradizione venatoria di questi luoghi, descrive l’avifauna delle colline pisane e raccoglie dati con metodo scientifico.

Questi dati oggi consentono di tracciare un quadro della comunità ornitica dell’epoca permettendoci ci capire, in definitiva, anche come sono mutati i nostri paesaggi. Fra tutti questi naturalisti, spicca Enrico Casoli, medico condotto residente a Cevoli, che, in anticipo sui tempi, si qualifica come proto-ambientalista in corrispondenza con le prime associazioni ambientaliste anche estere e con importanti figure di scienziati e politici.

La seconda parte del convegno è dedicata, invece, ai mutamenti attuali della fauna selvatica delle colline pisane. Gli interventi del pomeriggio sono il risultato di originali ricerche svolte in questi ultimi anni nelle colline pisane.

Queste ricerche mostrano come sta cambiando il rapporto uomo-fauna selvatica nel presente del nostro territorio (si pensi alla ricomparsa del lupo o all’aumento di alcune specie di rapaci) e forniscono dati aggiornati e qualitativi immediatamente spendibili per la conservazione e la gestione della fauna delle colline pisane.