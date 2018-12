Convegno su come 'Rendere inclusiva la città alle persone con disabilità'

'Rendere inclusiva la città alle persone con disabilità, è un’azione utile, fattibile ed efficace', di questo si parlerà il 3 e il 4 dicembre 2018 a Pisa, nella sede delle Officine Garibaldi e nell’Aula Magna Polo Piagge, in occasione della giornata internazionale delle persone con disabilità. Il convegno è stato promosso dall'Ordine degli Architetti di Pisa, dall'Università degli Studi di Pisa - Scuola di Ingegneria, dalla Regione Toscana e dall'Azienda USL Toscana nord ovest.

Questo primo incontro, che vede la presenza delle massime autorità in materia di accessibilità, mira a sistematizzare le conoscenze e le buone pratiche sul tema per rilevare sfaccettature e opportunità e per costruire una rete multidisciplinare affinché tali iniziative non rimangano isolate ma insieme promuovano un cambiamento dei modi di abitare e progettare gli spazi esterni della città.

Recentemente è stata approvata una legge regionale sui diritti delle persone con disabilità, (LR 60/2017) una norma importante, che riprende e sostiene i principali diritti: diritto al lavoro, all’istruzione, alla mobilità, e che sancisce il dovere di impedire qualsiasi discriminazione.

Com’è negli obiettivi di queste giornate 'rendere inclusiva la città è un’azione utile, fattibile, efficace' perché rendere più accessibili quartieri, servizi e spazi pubblici con strade e marciapiedi più sicuri e vitali è importante per la qualità della vita di tutti, soprattutto delle persone più svantaggiate e perché porta tanti benefici per la comunità.

Il convegno si aprirà con i saluti del Rettore dell’Università di Pisa, di Massimo Toschi, dell’assessora Stefania Saccardi, del Comandante dei Vigili del Fuoco, Ugo D’Anna, del soprintendente Andrea Muzzi e della presidente dell’ordine degli architetti, Patrizia Bongiovanni.