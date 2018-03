Convegno sulla scrittura e la sua diffusione a Fauglia

Un convegno dedicato a chi ama scrivere e desidera promuovere e pubblicare i propri testi, con particolare riguardo alle donne autrici.

Organizzato dal Comune di Fauglia e dalle associazioni culturali Teatro dell’Aglio, VinOperArte ed Ewwa - European Writing Women Association, l’incontro si terrà sabato 17 marzo, a partire dalle ore 16, e offrirà la possibilità a chi desidera promuovere la propria scrittura di confrontarsi con professionisti e esperti del settore che aiutino a rendere più efficace e direzionato lo sforzo.

Parleranno di strategie di promozione di libri ed eventi culturali fuori dai grandi centri Teresa Martini, direttore della comunicazione di Sem (Società Editrice Milanese;, Rimedia Deffenu della libreria Ghibellina di Pisa; Lea Iandiorio, esperta in strategie per la cultura che ha lavorato per Holden e Feltrinelli e dirige ExLibris20, portale dedicato alla letteratura.

Saranno inoltre presenti: Gordiano Lupi delle Edizioni Il Foglio Piombino, Elisabetta Flumeri e Gabriella Giacometti, fondatrici di Ewwa, e le vincitrici della prima edizione del premio letterario Ewwa 2017 - patrocinato dalla Regione Lazio e Amazon Publishing – le scrittrici Lidia Calvano, Rosa Cerrato e Maria Masella. In questa occasione verrà presentata la nuova edizione del Premio Ewwa 2018.

A testimoniare di come oggi le donne che si occupano – quasi mai a tempo pieno – di scrittura siano in grado di conciliare vita quotidiana con la necessità di ricavarsi degli spazi per il lavoro creativo sarà un gruppo di autrici Ewwa della Toscana che parleranno delle loro esperienze personali. L'ingresso è libero.

Per info: 050659298; info@teatrodifauglia.it.