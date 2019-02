'Coriandoli sul Litorale': festa di carnevale a Tirrenia

Tirrenia protagonista del carnevale pisano domenica 17 febbraio alle ore 14.30, con musica, balli di gruppo, giochi, gadget, caramelle, sfilata in maschere per bambini. L'evento, ad ingresso libero, è organizzato da Confcommercio Provincia di Pisa, con il contributo del Comune di Pisa e la collaborazione del Sindacato Italiano Balneari Sib e Pro Loco del Litorale Pisano.

Presenteranno e animeranno la festa gli scatenati Tommi Di, Niki the Voice e la cantante Silvia Spagnoli. Giunto alla quarta edizione, 'Coriandoli sul Litorale' conferma la tradizione del concorso in maschera riservato ai bambini: premi per i primi tre classificati, con ingressi al Parco Acquatico e all'Acquario di Livorno, oltre ai giochi offerti dalla cartolibreria di Carla Casini.

Premio speciale 'Carnevale in Vetrina', un percorso benessere ai Bagni di Pisa offerto da Samovar Viaggi, sarà conferito alla vetrina più simpaticamente addobbata in tema di carnevale, insieme ad una targa offerta da Confcommercio e Sib. Sarà il giudizio insindacabile di una speciale Giuria a scegliere le tre migliori maschere e le vetrina vincente.

Alla migliore riuscita dell'evento hanno contribuito economicamente il ristorante Gulliver, parrucchieri Cantini, Tirrenia Doc Caffè, farmacia Caroti Ghelli, Bagno Vittoria, Agenzia Immobiliare Azzurra 2000, Tapassion, Tabaccheria l'Approdo, il Pane per i tuoi denti, Edicola Belvedere, Lo squalo, Made in Tuscany.