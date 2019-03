Corso di Fitwalking organizzato da Lilt Pisa e Csi

La Lilt Pisa, sotto l'organizzazione del Csi, organizza un'attività di cammino seguita da Istruttori qualificati certificati di Fitwalking secondo il metodo Maurizio Damilano. L'attività avrà inizio giovedì 11 aprile alle ore 17 con ritrovo davanti al bar Salvini - Viale delle Piagge , 1 - Pisa Per informazioni e iscrizioni: Segreteria CSI in via Cisanello, 4 Pisa- tel 050 571366, emai:l comitato@csi-pisa.it - dal lunedì al venerdì h 10:00-12:30 e 17:00-19:00