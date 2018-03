Sono aperte le iscrizioni per la partecipazione al corso di Alta formazione per l'abilitazione alla professione di mediatore civile e commerciale.

Il corso è patrocinato dal Comune di Ponsacco e dall'Osservatorio Ciceroniano per la Mediazione Civile.L’Ente Formativo è Res Consulting di Pontedera, accreditato presso il Ministero della Giustizia. Il corso avrà una durata di 50 ore, le date sono: 19/20/21/27/28 aprile.

La mediazione civile e commerciale è una vera rivoluzione culturale, che consente di deflazionare i carichi di lavoro dei tribunali, ma soprattutto di risolvere le controversie in maniera rapida ed economica. Quella del mediatore civile è sicuramente una delle professioni più accreditate in questo momento, e perché no, è anche una buona opportunità di lavoro per i laureati o iscritti ad ordini professionali.

Il corso ha un costo di 320 euro ed è a numero chiuso. Potrà ospitare al massimo 30 discenti. Per info e iscrizioni: 3314822137