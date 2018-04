Il 16 aprile 2018 prende il via un nuovo corso gratuito di primo soccorso della Misericordia di Pisa rivolto ai nuovi volontari dell’associazione ed a tutti i cittadini che desiderano avere nozioni utili per gli imprevisti e gli incidenti quotidiani.

Gli incontri si svolgeranno ogni lunedì e giovedi alle ore 20,45 nell’auditorium della Misericordia in via G. da Fabriano 1/A nel quartiere CEP.

Ormai da anni il sodalizio pisano è impegnato nella formazione rivolta alla cittadinanza in cui crede fermamente come unico mezzo per diffondere la cultura del soccorso e migliorare la qualità di vita della nostra società.

In un mondo sempre più sensibile alle tematiche della salute e in cui si diffondono ormai i 'defibrillatori automatici' pubblici, in strada, centri commerciali, stazioni ferroviarie, è fondamentale che si diffondano parimenti le nozioni utili al loro corretto utilizzo.

Per iscrizioni e informazioni: 0509912900;3922020187.