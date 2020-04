Cosa c'è nell'aria?

Inquinamento e salute: puntiamo sulla qualità dell'aria



L'inquinamento atmosferico causa circa 400.000 morti all'anno - solo in Europa! - e ha un enorme impatto sulla nostra salute e su quella degli ambienti naturali.

Ma perché la nostra salute dipende così tanto dalla qualità dell'aria?

Quali sono i fattori determinanti e cosa possiamo fare per cambiare rotta?

E infine, c'è un legame tra l'inquinamento dell'aria e la diffusione e la nocività del Covid-19?



Parliamone con:

-Liliana Cori, ricercatrice dell' IFC Istituto di Fisiologia Clinica del CNR, Pisa

-Fabrizio Bianchi, responsabile dell'unità di epidemiologia ambientale dell' IFC Istituto di Fisiologia Clinica del CNR, Pisa

-Giuseppe Onufrio, Direttore di Greenpeace Italia



Evento svolto in collaborazione tra Greenpeace Gruppo Locale Pisa e Circolo Rinascita Pisa all'interno della piattaforma "La nostra ora di libertà", luogo virtuale di incontri e divulgazione per affrontare insieme questa fase di emergenza.

Rilanciamo socialità e formazione, anche in tempo di quarantena!



COME PARTECIPARE:



L'incontro si terrà virtualmente su Zoom.

Per accedere alla piattaforma vai su: https://zoom.us/j/97910425991