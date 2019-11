'Crea i tuoi biscotti di Natale'

Una domenica mattina per creare i tuoi biscotti di Natale personalizzati. Domenica 24 novembre dalle ore 9.30 alle ore 12.30, presso l'Agriturismo al Palazzaccio di Calci, impara i trucchi del mestiere e libera la tua fantasia insieme alla pasticciera Federica di "Once upon a pie", crea biscotti natalizi belli e buoni e a fine corso... portali a casa!

Il costo della partecipazione al corso, compresi gli ingredienti è di 35 euro. (Corso a numero chiuso, max 10 partecipanti). Prenotazioni 338.3129540 (anche Wapp) o info@alpalazzaccio.com.

Possibilità di iscriversi anche al corso di panforte artigianale che si terrà domenica 14 dicembre (9.30-12.30) al costo complessivo di 60 euro.