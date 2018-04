Critical Mass a Pisa

Sabato 28 aprile si terrà la consueta Critical mass pisana. Critical mass è un movimento spontaneo di ciclisti che si raduna (per fare appunto massa critica) e percorre le vie della città. E' nata a San Francisco nel 1992 e da allora si è diffusa in tutto il mondo. Scopo della parata è quella di sensibilizzare gli automobilisti all'uso della bicicletta, mezzo di trasporto salutare ed ecologico. A Pisa la Critical mass si tiene ogni ultimo sabato del mese, raduno alle ore 18,15 da Piazza dei Cavalieri e partenza alle ore 18,30. Il percorso è ogni volta differente ed è improvvisato. Questo mese la critical si terrà in concomitanza del grande raduno ciclistico Bicifestazione che invaderà le strade della capitale.

Se usi la bicicletta, vorresti maggiore attenzione da parte degli automobilisti e piste ciclabili più diffuse e sicure, unisciti al gruppo in una allegra pedalata nelle strade di Pisa.

Per informazioni e dettagli visita la pagina Facebook Critical Mass Pisa