A distanza di un anno dall’ultimo evento, l’associazione Arcadia Asd di Pisa, in collaborazione con Francesco Simone (Personal Trainer e ideatore del progetto 'In Forma Con Le Forme') e l’associazione Curvy Pride, presentano la seconda edizione del Curvy Pride Walking Life, la camminata sportiva non competitiva a sostegno del benessere psico-fisico e della pluralità dei modelli di bellezza per affermare il diritto a un’idea di bellezza che non discrimini e non crei modelli irraggiungibili e dannosi, nel rispetto della salute e dell’equilibrio fisico e mentale.



L’appuntamento è per domenica 29 aprile alle 15 in Piazza Belvedere a Tirrenia, dove avrà luogo un incontro con il pubblico che aprirà la manifestazione. Da lì è in programma una camminata di 4 km fino a Piazza Sardegna a Marina di Pisa dove si terrà un flash-mob a favore dell’autostima, dello stare insieme e dello sport. L’evento avrà come sua madrina l’attrice Simona Tassone, volto televisivo di QVC e ambasciatrice curvy.

L’obiettivo di questa iniziativa, ospitata nel cartellone di eventi culturali-sportivi-sociali di 'Marenia d’Inverno', è quello di unire l’amore per il territorio, il paesaggio e i viaggi esperienziali nel rispetto della diversità fisica, promuovendo una cultura quotidiana in cui essere in armonia col proprio corpo, con la propria mente, con la natura che ci circonda e con gli altri, a sostegno della lotta al bullismo e della cura dei disturbi del comportamento alimentare. La camminata ha dunque un duplice messaggio, sociale e sportivo, per promuovere la bellezza di fare sport contro i pregiudizi di immagine, ed è aperta a tutti.

La Curvy Pride Walking si propone di affermare l’importanza del movimento fisico per la salute della persona a prescindere dalle caratteristiche del proprio corpo e dal raggiungimento di stereotipi.

Parteciperanno all’incontro: Paolo Ghezzi, Renata Palmieri, Francesco Simone, Marianna Lo Preiato (Presidente dell’Associazione Curvy Pride), Simona Tassone (attrice, volto televisivo di QVC e ambasciatrice curvy).

Sponsor: Alma – Stabilimento balneare Tirrenia Pisa.