'Cut' e i 'The dirtiest at punte parti' live

Direttamente dal tour europeo, i 'Cut' fanno tappa in toscana per promuovere il loro ultimo disco 'Second Skin'; il trio bolognese scalderà le mura del 'Punte Parti' a Bientina con il suo punk/noise/R 'n' R pieno di energia

Ad aprire le danze ci penseranno i 'The Dirtiest', band punk rock proveniente dalla 'Tearsvalley' toscana, ovvero la Valdinievole (PT). In più al locale troverete birra artigianale ed idromele.

Una serata all' insegna del rock 'n' roll da non perdere assolutamente a partire dalle ore 21 - L'ingresso ha un costo di 5 euro- Tessera A.S.I.