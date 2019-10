Da Guatholongo a Ponte Vecchio: visita guidata con aperitivo finale

Una visita guidata nel quartiere storico di San Martino, con un aperitivo finale al Caffè Letterario Voltapagina.

Partendo dal Ponte della Fortezza, nell’area anticamente detta “Guatholongo”, si percorrerà l’antica Carraia Maggiore (via San Martino) alla ricerca dell’identità storica del quartiere. Tra vicoli, piazze, chiese e monumenti si muoveranno le storie di personaggi reali e leggendari, nel contesto economico e sociale dei secoli d’oro della Repubblica Pisana.

Un’occasione per festeggiare l’Estate di San Martino in compagnia delle guide di Natourarte, brindando insieme al Caffè letterario Voltapagina con un simpatico aperitivo! Prenotazione obbligatoria entro il 9 novembre ore 12:00. Per info: natourarte.pisa@gmail.com - 388 7551474 - 339 6836352.

Durata : 2 h circa. Costo: 12 euro, 8 ridotto per studenti. + 5 euro di aperitivo (c/o Caffè Voltapagina). Ritrovo: Ponte della Fortezza, davanti a Palazzo Scotto (Pisa), ore 16,20.