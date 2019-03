Da Lucca a Pontedera attraverso per la festa delle camelie

Domenica 17 marzo Fiab Pisa porterà i suoi soci da Lucca a Pontedera con un percorso in bici attraverso le dolci colline del Compitese di circa 38 Km. Appuntamento alla stazione di Pisa alle 8.30 per raggiungere Lucca in treno e quindi pedalare fino a Sant'Andrea di Compito per una visita alla Festa delle camelie.

Da Sant'Andrea si proseguirà per il lago della Gherardesca dove si farà la sosta per il pranzo al sacco. Infine, intersecando il tracciato della vecchia ferrovia Lucca-Pontedera, si giungerà alla stazione di Pontedera per il rientro in treno a Pisa.

La gita, a causa dei limitati posti disponibili sul treno, è aperta a un massimo di venti soci e per partecipare è necessario iscriversi contattando Gregorio al 328 8549357.

Per info: 334 8495271.