Da Massaciuccoli a Compignano a piedi e in canoa sul lago

L’escursione è composta da due parti: gli interessati potranno partecipare ad una, all’altra o a entrambe. L’escursione partirà attraversando i camminamenti dell’Oasi naturalistica gestita dalla LIPU, che cura questo splendido gioiello ormai da trent’anni. Attraversando la palude arriveremo presso il bosco umido e da lì ad iniziare lo storico sentiero chiamato “delle Sughere”, che unisce il paese di Massaciuccoli a quello di Compignano.

Dopo aver attraversato con una bella passeggiata il bosco e la macchia, ritornati dal paesino, visiteremo vicino alla Chiesa di San Lorenzo (Massaciuccoli) le antiche terme romane dei Venulei e da lì godremo di una bellissima vista dall’alto sull’intero comprensorio lacustre.

Per chi vorrà, infine, potremo gustarci il meraviglioso tramonto sul Lago noleggiando canoe e kajak direttamente dall’ Oasi Lipu Massaciuccoli. I tramonti sul Lago sono tra gli spettacoli più belli che questo territorio umido possa regalarci.

Ritrovo: Pisa – parcheggio via Pietrasantina, ore 8.30; Viareggio – parcheggio supermercato PAM, ore 8.20

Itinerario macchina: Pisa/Viareggio – Massaciuccoli (30 min.-40 min.)

Durata dell’escursione: 6 ore escursione + 1-2 ore in lago su canoa e kajak (8 euro a persona).

Dislivello in salita: 500 m (ca)

Grado di difficoltà: T-E (sentiero turistico (la parte del camminamento nell'Oasi) – escursionistico (tutto il resto del percorso) Responsabile dell’escursione: Andrea Somma (3204603529).

Per informazioni è possibile contattare il responsabile della escursione. Le prenotazioni devono essere effettuate via sms o per telefono preferibilmente entro le ore 18.00 di sabato 7 marzo, comunicando nome, recapito telefonico, disponibilità auto e se si è soci o no.

L’escursione è gratuita per i soci Legambiente, con costo di € 10 per i non soci e di 5 euro per i non soci sotto i 25 anni. Sarà possibile associarsi la mattina stessa dell’escursione. Sono consigliabili pantaloni lunghi, scarpe da trekking, equipaggiamento da pioggia e pranzo al sacco.

Qualora condizioni meteorologiche avverse o altri imprevisti imponessero variazioni di programma o l’annullamento della escursione, gli iscritti saranno tempestivamente avvisati.