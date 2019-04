Da Pisa a Pontedera in bici alla mostra Galileo Chini

La bella mostra pontederese su Galileo Chini e il Modernismo sarà la meta della pedalata domenicale di Fiab Pisa programmata per il 14 aprile. Per raggiungere il palazzo pretorio sede del museo Palp l'appuntamento è alle 9 al Lungarno Guadalongo e la partenza in bici alle 9.1.

A Cascina si farà una breve sosta alla pasticceria Lemmi e l’arrivo alla mostra è previsto per le 11.30. Nella visita farà da guida Daniele Galleni, tra i curatori del catalogo; il costo è di 6 euro.

Il percorso in bici è di circa 25 Km, completamente pianeggiante e si svolge per lo più su strade a basso traffico con qualche breve sterrato. Il pranzo è libero e il ritorno a Pisa sarà in treno entro le 16.ù

La gita è organizzata in collaborazione con l’associazione Amici della SMS Biblio Pisa Come di consueto è necessario presentarsi alla partenza con bici in buono stato, provviste di camera d'aria di scorta o kit di riparazione e i soci più piccoli possono partecipare purché provvisti di bici con ruote di diametro non inferiore ai 20".

Occorre presentarsi al ritrovo provvisti di biglietto ferroviario da Pontedera a Pisa più supplemento bici. L’iscrizione alla gita è gratuita ma riservata ai soci Fiab; sarà possibile tesserarsi o rinnovare l’iscrizione prima della partenza.

In caso di pioggia viene annullata la gita in bici, ma la visita guidata si svolgerà comunque alle 11.30. Per info: Francesco (338 3184833) o Maria Laura (335 5879070).