A NavigArte arriva Raphael Bianco con 'Dance Dance Dance'

Dopo il grande successo riscosso dalla Compagnia Gals Dance Company (Sud Corea) che sabato 19 ha letteralmente incantato il pubblico. NavigArte 2019 prosegue alla grande, con l’arrivo della Compagnia torinese EgriBianco, in scena venerdì 25 ottobre alle 21.00 al Teatro Nuovo di Pisa.

Con il suo “Dance Dance Dance”, il coreografo di fama internazionale Raphael Bianco rende omaggio al movimento, al mondo coreutico e, nella versione pensata appositamente e in esclusiva per il festival diretto da Flavia Bucciero, alla figura della donna danzatrice in particolare.

Interpretato dai danzatori Elisa Bertoli, Maela Boltri, Vanssa Franke, Simona Bogino, Lara di Nallo e Davide Stacchini, “Dance, Dance Dance” è una produzione in quattro tempi che si apre con la coreografia “Kali” che ci catapulta in un mondo lontano e mistico, nel quale la Dea dell'energia femminile, attiva e dirompente, si presenta in scena manifestandosi nella sua triplice essenza di potenza, sensualità e spirito. Un balletto pirotecnico e virtuosistico sulle note del Tango di Piazzolla. Nella seconda coreografia, Apparizione #3”, la donna e il suo doppio sono uniti da un velo e quello che emerge è una riflessione su ciò che appare e scompare ai nostri occhi in forma concreta o impalpabile, un inconscio che prende forma e si manifesta svelando relazioni, incontri e scontri alla continua ricerca della propria identità. In “My Heart in the High Land”, nuova creazione che ha debuttato di recente al Festival Torinodanza, protagonista è la memoria del gesto e la sua risonanza nei ricordi personali. Si rappresenta una danza segreta con brevi momenti di complicità ma anche di contrasto. In chiusura, un frammento della nuovissima produzione: “Leonardo da Vinci – Anatomie Spirituali”, un lavoro coreografico e coreologico dove il corpo femminile sollecitato e sezionato fra staticità e movimento, diventa storia di sé e altro da sé senza una reale e concreta narrazione. Subito dolo lo spettacolo per il ciclo di incontri “A tu per tu", il pubblico potrà confrontarsi direttamente con gli artisti.

Alle 16.00 Vincenzo Galiano, maitre de ballet della Compagnia EgriBianco, terrà una master class presso Teatri di Danza e delle Arti in Corte Sanac 97-98

Il Festival “NavigArte. NavigAzioni fra danza, musica, arti visive alla Porta del Mar” è promosso da Movimentoinactor/ Con.Cor.D.A e diretto da Flavia Bucciero. E’ realizzato con il sostegno di Fondazione Pisa, Comune di Pisa e la collaborazione di Fondazione Cerratelli, Università di Pisa, Istituto Italiano di Cultura di Seoul, UniCoopFi. Dal 2016 NavigArte è sostenuto anche dalla Regione Toscana e quest’anno dall’Istituto Culturale Coreano di Roma, omologo dell’Istituto Italiano di Cultura di Seoul con cui è in atto un importante rapporto di scambio tra Italia e Corea del Sud per la danza.