Domenica 10 novembre, nella sede dell’A.S.D. Gaddidanza (via Guidiccioni 6 a La Fontina, nel territorio comunale di San Giuliano Terme) si svolgerà 'Dance Studio 2019', evento ormai giunto alla sua quarta edizione e che gode del patrocinio del Comune di San Giuliano terme, che vede gli allievi della scuola impegnati negli esami di passaggio di livello con una commissione di docenti e ballerini di fama internazionale.

In concomitanza degli esami, si svolgeranno: Masterclass Tecnica Classica (M°Antonio Guadagno), Masterclass di Lyrical (ballerina internazionale Sonia Pellacani), Masterclass Hip Hop in Popping e Locking (M°Moreno Mostarda), Masterclass di Musical (Stefania Pacifico) per allievi interni ed esterni alla scuola.

Dance Studio rappresenta un momento importante per la danza del territorio. La conferma arriva dalle collaborazioni maturate in quanto sono maturate con scuole di Sarzana, La Spezia e Roma, i cui allievi faranno parte del Gruppo Essenze nel workshop performance Lyrical Project tenuto da Sonia Pellacani, che darà vita a una vera e propria programmazione performativa.