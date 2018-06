Daniele Gigli 'One Man Band' al Bagno degli Americani

Musica live in spiaggia al Bagno degli Americani di Tirrenia. Si inizia questa settimana con un ricco calendario di eventi, tutti a ingresso gratuito. Il primo appuntamento, per la rassegna 'La Duna Blu', è in programma il 28 giugno, alle ore 21:30: sul palco in riva al mare, in un mix di blues, soul, rock e funk, arriva la voce graffiante di Daniele Gigli, una voce al servizio di una tecnica chitarristica accurata, in bilico tra sperimentazione sonora e valori tradizionali del fingerstyle. Cantante e chitarrista, virtuoso e innovatore, Gigli è una delle realtà musicali nazionali più interessanti del momento e si è distinto come uno dei migliori one man band in circolazione, per la sua capacità di proporre cover con grande unicità artistica e cura del dettaglio, lasciando spazio all’improvvisazione.

Daniele Gigli Endorser di Bacci Guitars dal 2016. 'Armato' di varie chitarre e pedaliera ha partecipato a eventi, festival, fiere e concorsi di caratura Internazionale, esibendosi anche per TINA TURNER al Four Season di Firenze nel 2011 in un evento privato; ha suonato in prestigiosi locali in America, a Minneapolis BUNKERS LIVE (dove hanno suonato Jonny lang, John Mayer, Prince e molti altri), con il Bassista Sonny T (Prince), al Wilebski Blues Saloon a St Paul in USA, con George Moje (bassista di Luther Hallison e Bernard Hallison) al Crooners Lounge, con Debbie Duncan, Michael Baker e Adi Yeshaya (Whitney Houston, Aretha Franklin, Prince e molti altri). Ha aperto i tour europei di Michael Lee Firkins, Carl Verheyen, Ana Popovic nel 2018, alternando Cliniche e Masterclass in Music Store e Scuole di Musica.