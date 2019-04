'Mito e realtà della sindone': incontro con il professor Francesco Mallegni

La Sindone, una delle testimonianze della fede cristiana emotivamente più coinvolgenti e più enigmatiche, è il tema della conferenza “la Sindone tra mito e realtà”, organizzata dall’associazione culturale Dannunziana, mercoledì 10 Aprile alle ore 16.30 presso la Gipsoteca di Arte Antica in piazza S. Paolo all'Orto.

La Sindone è il panno in lino nel quale si crede sia stato avvolto il corpo di Gesù nel sepolcro, del quale riporta impressa una dettagliata impronta. Conservato nel duomo di Torino, è al centro di un acceso dibattito, che ha coinvolto storici - riguardo al suo arrivo in Occidente dalla Terra Santa - e scienziati, con dettagliate analisi di laboratorio dei materiali. Introdotto da Patrizia Ciardi, presidente Dannunziana, riferirà sullo stato dell’arte delle ricerche Francesco Mallegni, illustre cattedratico, noto al grande pubblico in città gli studi sui resti di san Ranieri, di santa Bona, grandi figure della religiosità pisana, e di personaggi storici come il conte Ugolino e Enrico VII di Lussemburgo.