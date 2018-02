'D’Artagnan il mago e le bolle' al Museo Piaggio

Per festeggiare il Carnevale, al Museo Piaggio sabato 10 febbraio, lo spettacolo per famiglie 'D’Artagnan il Mago delle Bolle' alle ore 16. Alle ore 15.30 è presista una 'merenda di Carnevale' per i più piccoli.

I bambini a partire dai 2 anni potranno assistere alla realizzazione di bolle con le mani, bolle di fuoco, bolle con fumo, parete di bolle, bolle giganti ed altri innumerevoli effetti.

Dopo lo show, è prevista un'ampia interazione giocosa dell'artista con tutti i bambini presenti in sala che avranno l'opportunità di provare personalmente i numeri esclusivi dello spettacolo. Il costo è di 5 euro.

Per info e prenotazione (obbligatoria): museo@museopiaggio.it.