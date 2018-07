David Hazeltine in concerto a Terricciola

David Hazeltine è uno dei pianisti che ha forgiato con successo il suo proprio stile. Le sue maggiori influenze si estendono da Art Tatum a Bud Powell fino ai grandi maestri viventi come Buddy Montgomery, Barry Harris e Cedar Walton. David ha fatto il suo debutto professionale all'età tredici anni a Milwaukee.

Successivamente a Chicago e a Minneapolis, ebbe l'occasione di suonare con grandi jazzisti come Charles McPherson, Eddie Harris, Sonny Stitt, Pepper Adams e Chet Baker il quale lo invitò a trasferirsi a New York.

Stabilitosi a New York nel 1992, David si è subito inserito nell'ambiente musicale costituendo un proprio trio con Louis Hayes alla batteria e Peter Washington al contrabbasso: da quel momento è richiestissimo anche come sideman e lavora con Freddie Hubbard, James moody, Faddis-Hampton-Heat Sextet, Carnegie Hall Big Band, Louis Hayes Quintet, Marlena Shaw (della quale è anche il pianista arrangiatore e direttore musicale) ecc.

Nel 1996 registra il suo primo Cd come leader dal titolo Four Flights Up (featuring Slide Hampton,) Ad oggi vanta più di cinquanta incisioni sia come leader che come sideman.