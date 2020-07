Degustazione vini con passeggiata in vigna

A pochi passi dalla Certosa di Calci, la Fattoria biologica San Vito vi accoglierà nella sua vigna per una passeggiata in cui, accompagnati dal vignaiolo, scoprirete la filosofia del "vino naturale", a seguire sarà allestita una degustazione nel giardino di fronte alla cantina.

La degustazione comprende 4 vini biologici naturali accompagnati da bruschette, spuntini vegetariani e formaggi biologici a Km 0.



Le degustazioni con passeggiata saranno effettuate, su prenotazione, nei giorni:

VENERDì ORE 19.00

SABATO E DOMENICA ORE 12.00 E ORE 19.00



Le degustazioni si svolgeranno in totale sicurezza con tavoli distanziati e sarà aperta ad un massimo di 12 persone per volta.

In caso di maltempo non saranno effettuate.

Prenotazione obbligatoria al 3470674838 (wapp) o info@fattoriasanvito.it

Il costo è di 20 euro a persona, durata visita circa un'ora e mezzo.

