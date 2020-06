Degustazione vino con passeggiata in vigna

Da sabato 20 giugno Fattoria San Vito di Calci riaprirà i suoi Wine tour.

Passeggiata in vigna con degustazione di 4 vini naturali e biologici accompagnati da formaggi e bruschette: 20 euro a persona.



Vi accoglieremo sotto il nostro pergolato e dopo una passeggiata in vigna dove vi racconteremo la nostra storia e la nostra filosofia di vignaioli naturali, sarà offerta una degustazione all’ombra del frutteto.

Fattoria San Vito si trova a Calci a pochi passi dalla Certosa Monumentale.



Orari visite con PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA

VENERDì – SABATO- DOMENICA ore 12.00 e ore 18.00

MARTEDì – GIOVEDì ore 18.00



La visita avrà una durata massima di 1 ora e mezzo, si svolgerà completamente all’aperto e con tavoli distanziati.

Max 12 persone.

Prenotazioni al 3470674838 (wapp) e info@fattoriasanvito.it

La prenotazione è valida solo a seguito nostra conferma.



Dato il numero limitato dei posti chiediamo la vostra collaborazione nel prenotare con anticipo almeno 24 ore prima (fino ad esaurimento posti disponibili).

(Per gruppi di almeno 8 persone è possibile concordare orari e giorni personalizzati).

In caso di maltempo l’evento non sarà effettuato.



L’evento sarà svolto in sicurezza seguendo tutte le norme anti Covid di distanziamento e sanificazione.

Chiediamo ai gentili ospiti di venire muniti di mascherina e di rispettare il distanziamento.

Non si accetteranno persone con sintomi influenzali.



La nostra fattoria e anche la vigna sono completamente accessibili a portatori di handicap.

