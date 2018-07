Degustazione di vino sotto le stelle

Venerdì 10 agosto alla fattoria di Calci una degustazione sotto le stelle.

Per l’occasione la cantina sarà aperta dalle 20 alle 23.30 per assaggiare 5 vini naturali accompagnati da bruschette.

E' consigliabile portare plaid per stendersi in vigna per guardare le stelle. Il costo sarà di 10 euro a persona, bambini 0-6 anni gratuiti, da 7 a 12 anni 5 euro.

Per info e prenotazione (obbligatoria): 3470674838; info@fattoriasanvito.it.