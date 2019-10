In Piazza Vittorio Emanuele il dibattito su 'Quando lo sport fa bene'

Si terrà sabato 12 ottobre, alle ore 17 in Piazza Vittorio Emanuele, il dibattito dal titolo 'Quando lo sport fa bene', che fa parte delle iniziative legate all'expo della mezza maratona di Pisa in programma domenica 13. Esperti del settore e medici specialisti discuteranno tra loro e con i presenti sui benefici che l’esercizio fisico apporta a tutti, aiutando a mantenersi in forma, a migliorare le funzionalità cardiovascolari e la forza fisica, permettendo un controllo del peso corporeo e, aspetto non certo trascurabile, influendo sul lato mentale per esempio con il miglioramento dell’umore e la capacità di aiutare a gestire lo stress.

Organizzato dall'Università di Pisa e dal suo Centro di Medicina Riabilitativa 'Sport and Anatomy', che assisterà gli atleti della mezza maratona, il dibattito vedrà come protagonisti il professor Stefano Taddei, ordinario di Medicina interna, il professor Marco Gesi, prorettore con delega alle Attività sportive e direttore del Centro 'Sport and Anatomy', il dottor Ferdinando Franzoni, specialista in Medicina dello sport, e il dottor Marco Vaglini, specialista in Ortopedia e traumatologia. La discussione sarà moderata da Daniele Menarini, direttore del mensile 'Correre'.