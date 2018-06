In collaborazione con il Corso di Laura in Dietistica dell’Università di Pisa e il patrocinio di Andid - Associazione Nazionale Dietisti, venerdì 15 giugno all'Alba Big Fish 'La dieta mediterranea, a cena con l'esperto'.

Programma

Ore 18: 'Superare credenze e cattive abitudini alimentari per curarsi con il cibo'; 'Il cibo è la tua miglior medicina' con le dietiste Jessica Sapienza e Alessandra Stella. Ingresso gratuito per chi partecipa alla cena

Ore 20: 'Il pesce grosso diventa tale non facendosi mai catturare': cena

- Pasta con le sarde

- Pasta con sgombro e pomodorini

- Palamita con verdure al forno

- Sorbetto al limone

- Acqua, vino (1 l per 4 persone), servizio e coperto

Costo 20 euro (15 euro per studenti e percorsi di riabilitazione).

Per info e prenotazioni: 0503144656; 3403541897.