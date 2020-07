Il lockdown non ha fermato il fashion system, ma lo ha indotto a reinventarsi ancora una volta: cogliendo spunti e opportunità del particolare periodo storico che stiamo attraversando, Istituto Modartech ha dato vita al primo Digital Fashion Show, sul canale Instagram della Scuola di alta formazione di Pontedera @istitutomodartech. Giovedì 9 luglio alle ore 12 la sfilata delle collezioni realizzate dagli studenti. Al centro delle creazioni “The Values”, una rilettura personale di Artigianalità, Heritage, Tecnologia e Innovazione, Sostenibilità, Responsabilità sociale, Diversità e Inclusione, valori che fanno parte del Dna di Istituto Modartech e contribuiscono allo sviluppo di una coscienza critica e attenta alla contemporaneità per coloro che lo frequentano.

Sulla passerella virtuale scenderà la Modartech Collection, progetto collettivo degli studenti iscritti al secondo anno del Corso in Fashion Design, che parte dallo studio della brand identity fino alla progettazione degli outfit, passando per l’analisi di trend e influencer a livello internazionale.

In anteprima sfileranno alcuni dei capi progettati e realizzati da Giulia Barbieri, Clarissa di Renzone, Serena Carpita, Laura Galli, Gemma Roventini, Martina Facente, Alice Audisio, Federica Barsetti, Silvana Giglio, iscritte al terzo anno del Corso Fashion Design, con rilascio del diploma accademico equivalente alla Laurea Breve. Nonostante il periodo di emergenza sanitaria, infatti, le studentesse hanno portato avanti le proprie collezioni, supportate a distanza dai docenti e dalla rete di aziende e partner che caratterizzano la community Modartech, giungendo a realizzare una preview dei propri final work. Le collezioni complete saranno presentate in autunno in occasione di alcuni dei principali appuntamenti legati al mondo della moda in Italia.

L’evento Digital Fashion Show è realizzato dall’Istituto Modartech, con un ringraziamento speciale al Comune di Pontedera e Fondazione Piaggio e il contributo del main partner Esanastri e dei partner tecnici Artigiano del Cuoio, Effegi Style, Lampo by Ditta Giovanni Lanfranchi, Landi accessories, Maeko, Olimpias, Waltex Tricot Manufacture, Elevent, Valdera Video.

Inserendosi nel trend delle Digital Fashion Week organizzate a livello internazionale, il Modartech Digital Fashion Show è il primo evento di questo genere organizzato da un’istituzione accademica in Italia. La sfilata, rivisitata in chiave di performance online, sarà accompagnata dai contributi video di aziende e professionisti del mondo della moda, del design e della comunicazione che hanno voluto condividere consigli, auguri o considerazioni rivolte ai giovani talenti, a partire dal network di oltre 600 realtà imprenditoriali con cui la Scuola collabora costantemente per stage, tirocini e progetti formativi.

Con questo evento Istituto Modartech conferma il metodo altamente innovativo della propria proposta didattica, basato su un mix tra tecnologia e approccio laboratoriale. A seguito di quanto sperimentato con successo durante il lockdown, la Scuola ha lanciato una ricca piattaforma di corsi brevi online ai quali si affiancano webinar rivolti a studenti, alumni e professionisti del settore in partenza già questa estate, pensati per acquisire competenze introduttive propedeutiche o per perfezionare la propria formazione in ambito moda e comunicazione. L’evoluzione è una formula blended, capace di integrare lezioni live e supporto online alle attività laboratoriali, punto di forza dell’Istituto. All’offerta didattica si affiancano occasioni di orientamento fruibili sia in sede che a distanza: il prossimo Open Day è in programma mercoledì 15 luglio e giovedì 16 luglio, sia in versione virtuale che live negli spazi ex Piaggio di Pontedera dove si sviluppano aule e laboratori della Scuola.