'Diritti e disabilità': incontro a San Zeno con Annalisa Cecchetti (Anmic)

Avrà luogo venerdì 12 aprile alle ore 16, presso il Centro Polivalente Zeno l'incontro con l'avvocata Annalisa Cecchetti, Presidente dell'ANMIC dal titolo 'Colloqui sulla disabilità: diritti, tutele, criticità'. L’Associazione Nazionale Mutilati ed Invalidi Civili, negli oltre sessant'anni dalla sua fondazione, ha consolidato l'impegno a rappresentare e tutelare le persone con disabilità offrendo supporto e difesa sia dei singoli che dell'intera categoria. Molte sono le battaglie condotte da questa Associazione a favore delle fasce più deboli della popolazione, interfacciandosi con le Istituzioni per impegnarle al rispetto degli obblighi di legge nei confronti dei cittadini che vivono in situazioni di svantaggio, e per presentare istanze e iniziative. L'incontro presso il Centro Polivalente San Zeno vede la collaborazione dell'Associazione Pisa Parkinson e si propone di offrire ai partecipanti informazioni di base sui diritti e sulle agevolazioni che la normativa prevede, accompagnandole con indicazioni sulle procedure da seguire. E' prevista anche la partecipazione della Dottoressa Lisa Perugino che porterà la sua esperienza di medico legale della ASL Toscana Nord Ovest, in qualità di vice Presidente della Commissione provinciale Patenti. Centro Polivalente San Zeno telefono 0507846982.