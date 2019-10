Discorama Easy Dreams in concerto per Halloween

Una notte di divertimento quella di Halloween di giovedì 31 ottobre alla Route 66 di Asciano Pisano di via delle Sorgenti con i Discorama Easy Dreams gruppo che nasce nel 2014 come una party band specializzata in musica disco anni 70 e 80, con un look tipicamente ispirato alle atmosfere di 'Saturday Night Fever' e riproponendo i grandi e indimenticabili successi di quegli anni, cercando di creare uno show al passo con i tempi, moderno e accattivante.

Con il passare del tempo la formazione ha subito diversi cambiamenti e questo ha influenzato l’evoluzione del sound della band portando allo sviluppo di uno show ispirato ai DJ set (tornati prepotentemente di moda negli ultimi anni) ed introducendo le sonorità più moderne degli anni 90 e 2000, oltre a creare degli spazi dedicati alla musica nostrana. Lo show dei Discorama è caratterizzato da ritmi adrenalinici, grande coinvolgimento ed una attenzione particolare per lo spettacolo, sia sul piano visivo, attraverso l’ausilio di vestiari e luci che valorizzano la scena, che su quello musicale con una scelta precisa di eseguire tutte le parti rigorosamente dal vivo, in modo da restituire al pubblico la giusta quantità di energia e groove.

Ecco la squadra dei Discorama Easy Dream: VOCE: CLAUDIA LUPI. VOCE: ANDREA MONTEVERDI. BASSO: DAVIDE PUCCINI. CHITARRA: MICHELE DEL POZZO. TASTIERE: ALESSIO PASCUCCI. SAX: TOMEI. BATTERIA + CORI: MICHELE MANETTI. AUDIO + LUCI: ALEXANDR MAMRUK.

Una grande serata da non perdere precedute dalla cena che avrà inizio alle ore 19.30. Porte aperte alla Route per il concerto dalle ore 22 con ingresso libero.

Per maggiori info e prenotazioni 050.857126.