'Discorso sul mito': spettacolo a Palaia

Socialeaty e Teatroxcasa propongono lo spettacolo 'Discorso sul mito', che sarà ospitato nel salotto DeArte di Giorgio a Palaia. La serata prevede un aperitivo al costo di 6 euro e a seguire lo spettacolo per cui è richiesta un'offerta minima di 12 euro.

Quello del 13 maggio sarà uno spettacolo reale, slegato dalle convenzioni e dalle consuetudini teatrali che genera l'incontro tra le storie antiche e il pubblico. Il Mito è presente nella nostra esistenza più di quanto crediamo e racconta il presente attraverso storie nelle cui pieghe è possibile ritrovare il vissuto intimo di ognuno.

Si parte dall'Amore, dal Simposio di Platone: una cena celebrativa tra amici che si ritrovano a discutere dell’Amore, per poi intrecciarsi con altre favole appartenenti alla mitologia classica: Eco e Narciso, Orfeo e Euridice; Sidera, il cielo notturno: l’origine delle costellazioni dello zodiaco, il loro movimento celeste e alcuni dei miti più belli legati al cielo: Callisto, Arturo e l’Orsa maggiore, il cacciatore Orione, il folle volo di Fetonte sul carro del Sole.Dioniso.

Si continua con l'Autunno: un viaggio narrativo e letterario che parte dal ratto di Europa ad opera di Zeus, prosegue con la nascita di Dioniso e arriva fino alla comparsa della vite e del vino nel Mediterraneo.

Vittorio Continelli: autore, attore e regista teatrale si forma presso il Centro Teatro Ateneo dell’Università La Sapienza di Roma con Cathy Marchand e Franca Angelini.

Collabora negli anni con Teatro Minimo, Teatro dei Venti, Skintrade, Microscopia Teatro, La Luna nel Letto, Teatri di Bari / Teatro Kismet, Teatro della Toscana.

Vincitore del Premio Ettore Petrolini per giovani attori nel 2001 con lo spettacolo 'Supplici' e del premio Operum Harmonia per il teatro nel 2007 con lo spettacolo 'Le bugie' non sono reato; vincitore del premio Ribalta d’autori per la letteratura nel 2004. Finalista di numerosi concorsi teatrali e letterari.