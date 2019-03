Disfida armonica & Double face al teatro Rossini di Pontasserchio

Si preannuncia un weekend di grande divertimento quello al Teatro Rossini di Pontasserchio. In scena i conflitti di due coppie di donne tra ironia, musica e acrobazie! Due spettacoli che si susseguono ad un ritmo serrato tra gags musicali e performance circensi di acrobatica a terra e aerea su tessuto e trapezio.

Si parte con uno spettacolo di clown musicale in cui il linguaggio della musica e quello del teatro si fondono, La Disfida Armonica del duo Belle di Mai. Due grotteschi musicisti, che si atteggiano a maestri d'orchestra e si vantano di essere esperti etnomusicologi, daranno vita a una carrellata di sketch comici e musicali finendo per fronteggiarsi in una battaglia all'ultima nota.

Un concerto suonato ma anche recitato, intonato ma anche stonato, uno spettacolo musicale dove diesis duellanti e bemolli in sciopero si ribellano allo strumento. Belle di Mai è un progetto nato nel 2013 dal desiderio di Irene Rametta e Alice Casarosa, attrici e musiciste, di esplorare la musica e spingersi oltre il semplice canto. Appassionate da sempre di musica folk, etnica e world music, recentemente sperimentano, attraverso il teatro e il circo, nuovi orizzonti e progetti.

Si proseguirà con Double Face del Duo Edera composto dalle artiste circensi Claudia Bandecchi ed Elisa Drago. Lo spettacolo è stato finalista al Milano Clown Festival e ha ottenuto la menzione speciale come miglior spettacolo per ragazzi. In scena Lola e Olivia, attrici-acrobate, arrivano ai ferri corti dopo anni di spettacoli insieme e sono pronte a creare il caos in scena e tra il pubblico.

Si aggroviglieranno tra l’intimità del camerino e il clamore del palcoscenico, rivelando e mischiando le due facce dello show: grandi sorrisi ed esibizionismo in scena, capricci e unghie nei capelli dietro le quinte. Protagonismo sfrenato, provocazioni e isteria andranno crescendo in un climax di comicità fra terra e aria, fino a che le due donne non si renderanno conto che la loro forza è aggrapparsi l’un l’altra affrontando insieme le cadute della vita!

I due spettacoli, adatti ad un pubblico di tutte le età, saranno replicati domenica 31 marzo alle ore 17 come penultimo appuntamento della rassegna di teatro ragazzi che proseguirà poi domenica 7 aprile con Troppo rumore (4-9 anni) a cura di Bubamara Teatro - Teatro di Buti.

Gran finale di questo assaggio di stagione sabato 13 aprile con lo spettacolo di teatro-circo Freak Family Show della Compagnia Antitesi Teatro Circo (in replica domenica 14 aprile). Cooprodotto da Circo El Grito (compagnia di circo contemporaneo riconosciute dal Ministero dei beni e delle attività culturali), ha ottenuto l’importante patrocinio del Nuovo Comitato Il Nobel per i disabili Onlus, organizzazione non lucrativa di utilità sociale fondata da Dario Fo, Franca Rame e Jacopo Fo. Acrobazie e gags si mescoleranno alla vita bohémien di una sgangherata famiglia che ci accompagnerà indietro nel tempo fino ai primi del ‘900.

Gallery