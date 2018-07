Il Dolce Pendente presenta l'esclusiva 'Scatolina'

Il brand Dolce Pendente di Luca Terrazzano lancia la prima Scatolina Pendente. Al suo interno la dolce riproduzione in scala 1:500 della Torre di Pisa e una crema spalmabile Amedei. Due eccellenze del made in Tuscany proposte in un esclusivo souvenir che racconta le tappe fondamentali della Torre di Piazza dei Miracoli.

Venerdì 6 luglio alle ore 18:30 presso Ars Cafè Bistrot il taglio del nastro di questa nuova avventura.

A seguire degustazione della nuova linea di semifreddi a marchio Dolce Pendente.