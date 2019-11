Domenica in musica: a Palazza Blu il concerto dell'Accademia Strata

Al via la sesta edizione della rassegna 'Domenica in Musica', organizzata da Palazzo Blu in collaborazione con la Fondazione Area e l’Accademia di Musica Stefano Strata e dedicata quest’anno a Marco Grondona, anima storica della manifestazione. A partire da domenica 10 novembre fino al 3 maggio 2020 sarà un susseguirsi di appuntamenti in musica. Il 17 novembre riparte il jazz, che occuperà tutto il mese, per tornare a gennaio alla musica da camera. Gli incontri sono aperti a tutti, ad ingresso libero e gratuito (con obbligo di prenotazione online su eventbrite.it) la domenica mattina in auditorium, con inizio alle ore 11.

Ad inaugurare l’edizione 2019-2020 della rassegna, il 10 novembre, sarà l’Accademia Strata con due giovani talenti vincitori delle borse di studio per gli allievi meritevoli: Jacopo Mai, allievo nella Masterclass di pianoforte del M° Daniel Rivera, e Alexander Sardon Trampus, allievo nella Masterclass di violino del M° Alina Company. Per prenotarsi e partecipare all’evento occorre registrarsi al sito eventbrite.it a partire da martedì 5 novembre, ore 14.30. Dopo questa prima esibizione gli appuntamenti con l’Accademia Strata riprenderanno ad aprile 2020.

Per tutto il mese di novembre e parte di dicembre, le mattinate musicali saranno occupate dal Jazz, con le lezioni concerto presentate da Francesco Martinelli, in collaborazione con Ex-Wide e Music Pool nell’ambito del Pisa Jazz. Il primo evento, domenica 17 novembre, sarà dedicato a Charles Mingus. I concerti di musica da camera a cura della Fondazione Area partiranno il 12 gennaio con un concerto di flauto e pianoforte che introdurrà gli spettatori alla conoscenza degli strumenti dell’orchestra. Gli eventi musicali della Fondazione Area proseguiranno fino a marzo 2020.

