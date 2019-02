170° anniversario della Repubblica Romana: iniziative alla Domus Mazziniana

Sabato 9 e domenica 10 febbraio, in occasione delle celebrazioni per il 170° anniversario della Repubblica Romana, la Domus Mazziniana, in collaborazione con l’Associazione Mazziniana Italiana e le associazioni culturali Re-play e CorrelaMente, presentano una serie di eventi rivolti alla cittadinanza.

Sabato 9 febbraio gli interpreti dell’associazione culturale Re-play, sotto la guida del registra Pietro Malavenda, animeranno “I più bei giorni… Viaggio narrativo nella Repubblica Romana”. Un percorso drammatizzato negli spazi museali della Domus, ideato dal giovane scrittore pisano Riccardo Bani, che accompagnerà i visitatori lungo le principali tappe della Repubblica Romana

La mattina di domenica 10 febbraio sarà la volta dei più piccoli e delle famiglie, con il laboratorio “Il Movimentato Mazzini”, organizzato dall’associazione CorrelaMente che farà scoprire, attraverso un divertente gioco di ruolo, l’affascinante vita di Giuseppe Mazzini e i ‘tesori’ conservati nel museo della Domus Mazziniana. Per informazioni e prenotazioni: eventi@domusmazziniana.it, tel: 05024174

“La Repubblica Romana - sottolinea Paolo Mancarella, rettore dell’Università di Pisa e presidente della Domus Mazziniana - costituisce un momento tanto poco conosciuto quanto assolutamente centrale per la storia italiana. Dal 9 febbraio al 3 luglio 1849, l’Europa intera ha assistito a uno spettacolo assolutamente inedito e inatteso: per cinque mesi gli italiani hanno dimostrato al mondo di essere in grado di governarsi e di darsi delle leggi da soli e di essere pronti a combattere e morire per farlo. Un’esperienza breve ma che ha lasciato in eredità l’unica Costituzione del Risorgimento approvata da un’Assemblea Costituente eletta a suffragio universale maschile e al cui testo si ispirarono gli uomini e le donne che, un secolo dopo, furono chiamati a scrivere la Costituzione della Repubblica Italiana”.

“La Domus propone un intero fine settimana di attività - commenta il direttore Pietro Finelli - che escono sia dalla ritualità delle celebrazioni sia dal dibattito ristretto tra studiosi per far conoscere all’intera cittadinanza la straordinaria avventura della Repubblica Romana, in perfetta sintonia con la funzione di Public History – di ricerca storica pensata non come fine a se stessa ma come premessa al dibattito pubblico e alla costruzione della coscienza civile di tutti i cittadini che è la mission, l’elemento caratterizzante della Domus Mazziniana”.