Don Antonio in concerto al Bagno degli Americani

Don Antonio live al Bagno degli Americani di Tirrenia per la rassegna 'La Duna Blu'. L’appuntamento in spiaggia con il concerto di Antonio Gramentieri è in calendario giovedì 23 agosto, alleore 21.30, sotto al grande gazebo del Bam Beach Bar.

Dopo il trionfale tour con Alejandro Escovedo (come opening e backing band) e le recenti date in Est Europa come headliner, forte dei lusinghieri riscontri sui media nazionali e internazionali (passaggi radio sulla BBC e tante ottime recensioni), Don Antonio continua a portare in giro la sua musica evocativa, calda e meticcia, sempre sul confine dei generi e delle tradizioni.

Chi è Don Antonio

Antonio Gramentieri, musicista, produttore, internazionalista del suono italiano, è fondatore di Sacri Cuori, autore di musiche per il cinema, il teatro, la televisione e la pubblicità. 'Don Antonio' è il suo primo disco solista, che invita a un ballo trasversale a tutti i folklori e dipinge un'identità Mediterranea senza ammiccamenti. Dolce e amara, romantica e spietata, vicina e distante. Un'identità che oggi slitta sul suo asse, e si trova a vivere simultaneamente l’Est e l’Ovest, il Nord e il Sud, il passato e il futuro. Il suono dell’Italia contemporanea inquadrato in un fotogramma mosso. Il continuo divenire di una geografia che perde i suoi equilibri tradizionali, e intanto ne acquisisce dei nuovi: paradossali, misti e meticci.