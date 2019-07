Giunge al termine la rassegna culturale “Notti di Mezza Estate”, che ha visto alternarsi sul palco in Largo Ciro Menotti comici, bande, attori, storici e gruppi musicali. L’ultimo appuntamento, sabato 27 luglio (ore 21.30) è con Don Backy in concerto. L’evento è gratuito.

Il ragazzo esuberante e fantasioso di Santa Croce sull'Arno, uno dei cantanti-autori più amati dai giovani della sua generazione, si esibirà cantando i suoi successi più noti ed amati dal pubblico, e raccontando, tra una canzone e l'altra, aneddoti riguardanti la storia dei brani.

Sarà accompagnato al basso da Fabio Tortora, alla chitarra da Corrado Pirri e alla batteria da Domenico Antonini. I testi di questo autore sono indubbiamente poesie in cui l'individuale è un mezzo per giungere all'universale, in cui l'uomo (il microcosmo), è tale in quanto facente parte di una realtà più vasta, spaziale, immensa (il macrocosmo), che è l'infinito e quindi l'Amore.

L'amore, cantato non in senso strettamente individuale, diventa qualcosa di universalmente valido così da essere alla portata di tutti, qualcosa in cui tutti possano riconoscersi.