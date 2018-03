'Donne e Ricerca' a Palazzo Gambacorti

'Donne e Ricerca' un evento del marzo delle donne organizzato e promosso da Comune di Pisa e Istituto di Biorobotica della Scuola Superiore Sant’Anna, Sviluppo locale e trasferimento tecnologico, in collaborazione con Università di Pisa, Scuola Normale Superiore, Scuola Superiore Sant’Anna, e le Associazioni Soroptimist, Fidapa, Casa della Donna e Rosa Digitale.

L’incontro si svolgerà venerdì 9 marzo a partire dalle ore 15.45 presso la Sala delle Baleari di Palazzo Gambacorti.

L’obiettivo dell’iniziativa, realizzata in collaborazione con le università pisane e con le varie associazioni impegnate sul tema della parità di genere, è quello di mettere a confronto esperienze e fonti diverse per trarre una chiave di lettura trasversale su dati e analisi che provengono da studi differenti, declinando la 'Ricerca' sui vari ambiti che riguardano la partecipazione delle donne nella società, in generale, e nel mondo 'Stem', in particolare, con l’intento di fare emergere possibili elementi di novità rispetto allo stato dell’arte del complesso di informazioni ad oggi disponibili.

3 i temi di dibattito: 'Donne e società', 'Donne e Stem' (scienza, tecnologia,ingegneria e matematica), 'Donne e Ricerca con interventi di docenti universitarie, medici, ,imprenditrici e rappresentanti di Associazioni.

In allegato il programma degli interventi.

Allegati