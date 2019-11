'Le donne... le storie' al Teatro Rossini di Pontasserchio

Si chiama 'Le donne… le storie' l’evento che il Comune di San Giuliano Terme (e in particolare l’assessorato alle pari opportunità) organizza con l’associazione Arte Vocale per la Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, fissata al 25 novembre. Appuntamento a domenica 24 novembre, alle 21.30, al Teatro Rossini di Pontasserchio.

Testimonial della serata sarà l’attrice Katia Beni, mentre interverranno il sindaco di San Giuliano Terme, Sergio Di Maio; l’assessora alle pari opportunità, Lara Ceccarelli; la coordinatrice della Casa della Donna di Pisa, Giovanna Zitiello e l’associazione Nuovo Maschile, rappresentata da Desirée Olias.

Sabrina Benvenuti, presidente di Arte Vocale, è la direttrice artistica della serata, durante la quale è prevista un’esibizione canora dei ragazzi di Arte Vocale. Lo sponsor della serata è Water Planet Service di Prato.

Ingresso libero con prenotazione: 3461088545 e dennymercatelli@gmail.com.