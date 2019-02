Doppio appuntamento al Teatro di Bò di Santa Maria a Monte

Sabato 16 Febbraio 2019 alle ore 21:00 andrà in scena al Teatro di Bò di Santa Maria a Monte “L’Uomo che sognava gli struzzi”: novità editoriale del Centro Internazionale del Fumetto di Cagliari, diretto da Bepi Vigna. Il testo ripercorre l'avventura pionieristica di uno "struzzodromo" realizzato a Tortoli nel 1910 dal maestro elementare Peppino Meloni.

In piena belle èpoque il maestro dello sperduto paesino sardo ha un'idea curiosa: allevare degli struzzi per venderne le piume. Per qualche anno gli affari vanno bene, ma con l'avvento della guerra sembra tutto sfumare. I sogni diventano realtà. Basta crederci, anche perché solo sognare ci rende vivi.

Info e Prenotazioni: 371/1272850 - info@teatrodibo.it. Biglietto Intero: Euro 10 Biglietto Ridotto: Euro 8.

Domenica 17 Febbraio 2019 alle ore 17:00 si terrà la presentazione teatralizzata del nuovo libro di Gerardo Esposito edito dai pensieri di bò con il contributo del comune di Santa Maria a Monte: “Sette più Uno – Racconti e Dintorni”.

L’evento è inserito nel progetto Humanitas con la compartecipazione del Consiglio Regionale della Toscana. Ingresso Libero.