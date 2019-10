E' tutto pronto per questa terza edizione della dream cup 2019 evento patrocinato dalla Provincia di Pisa e dalla Federazione Italiana Pallacanestro che si terrà nelle giornate di Sabato 12 e Domenica 13 Ottobre p.v. presso il Centro Sportivo Dream .Saranno quattro le squadre impegnate in questo quadrangolare d 'eccezione riservato alla Categoria under 13, Olimpia Legnaia Firenze, Chiesina Uzzanese

basket, Cefa Castelnuovo Garfagnana ed ovviamente i Gialloblu Padroni di casa del Dream basket Pisa.

Oltre alle sei partite previste dal programma si evidenzia la speciale gara di tiro che si svolgerà Sabato sera alle ore 21.30 per gli atleti delle varie società sportive presenti, quattro premi speciali per quattro categorie assegnati ai singoli atleti che si sono distinti in esse durante la manifestazione, inoltre si susseguiranno nelle due giornate momenti di musica e gare che coinvolgeranno il pubblico presente, tanto ottimo cibo e divertimento il tutto sotto i riflettori del Paladreamred per un week end tutto contornato dalla palla a spicchi.